video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تقدم مساعدات لـ 35 طفل ومشرد بلامأوى وتوزع 55 وجبة على الأطفال

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:21 م
الجيزة تقدم مساعدات لـ 35 طفل ومشرد بلامأوى وتوزع 55 وجبة على الأطفال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد محافظ الجيزة أن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريةقدمت الرعاية اللازمة لـ35 طفل مشرد بلا مأوى وتقديم المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل لا ماوى له بدور رعاية  بنطاق محافظة الجيزة.   
 
وأشار إلى أن قوافل حياه كريمه مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين او الاطفال بلا مأوي او كبار سن ومسنين حيث يتم ايداعهم في دور للرعاية في حاله عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بحانبهم .
 
وأكد المحافظ أنه من خلال التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية تم توزيع 55 وجبة غذائية على الأطفال و3 بطانية على مشردين.
 
وأضاف صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه جارى تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جمعيات المحافظة لمساعدة المشردين بأحياء ومراكز المحافظة طبقا للبلاغات الواردة بالاضافه الى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يشكل لجنة عاجلة لفحص وحل مشكلات مشروع أبناء الجيزة

خلال جولته بحى الهرم.. محافظ الجيزة يوقع غرامة على منشأة بسبب رش المياه بالشارع

الجيزة

اخبار الجيزة

بلامأوى

التضامن

حياة كريمة




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة