الجيزة تقدم مساعدات لـ 35 طفل ومشرد بلامأوى وتوزع 55 وجبة على الأطفال

كتب سيد الخلفاوى

أكد محافظ الجيزة أن فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريةقدمت الرعاية اللازمة لـ35 طفل مشرد بلا مأوى وتقديم المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل لا ماوى له بدور رعاية بنطاق محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن قوافل حياه كريمه مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين او الاطفال بلا مأوي او كبار سن ومسنين حيث يتم ايداعهم في دور للرعاية في حاله عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بحانبهم .

وأكد المحافظ أنه من خلال التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية تم توزيع 55 وجبة غذائية على الأطفال و3 بطانية على مشردين.

وأضاف صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه جارى تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جمعيات المحافظة لمساعدة المشردين بأحياء ومراكز المحافظة طبقا للبلاغات الواردة بالاضافه الى دعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية .