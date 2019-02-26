التعليم تنفى 3 شائعات أبرزها إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لامتحان الصف الأول الثانوى للمصريين بالخارج لهذا العام الدراسى باعتبارها سنة تجريبية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء امتحانات الصف الأول الثانوى للمصريين بالخارج للعام الدراسى 2018/2019م، وأن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بكافة الصفوف الدراسية ستُعقد بشكل طبيعى وفقاً للجداول التى ستُعلن من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الصف الأول الثانوى المطبق عليهم النظام التعليمى الجديد قبيل بدء موسم الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، المقيدين بالصف الأول الثانوى خلال العام الجارى 2018/2019م، ستعقد هذا العام بنفس طريقة امتحانات الأعوام السابقة، حيث تقوم الوزارة الآن بدراسة موقف أبنائنا فى الخارج من تطبيق النظام الجديد للتقييم فى الأعوام القادمة.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس فى نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس بنظام التعليم الجديد، وأن إجازة السبت سارية وفقاً للمتبع كل عام ولم يحدث أى تغيير بها أو إلغاء، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، ولا يوجد أى تغيير عن الأعوام السابقة.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن إلغاء حصة التربية الرياضية بالمدارس واستغلال وقتها فى التحصيل العلمى والدراسي، مُشددةً على اهتمام القيادة السياسية بالرياضة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب.

وأضافت الوزارة، أنها حالياً بصدد دراسة إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس برفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلاب المدارس.