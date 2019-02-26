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التعليم تفتح باب التقدم للعمل كمراقب ومقدر درجات بامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:21 م
التعليم تفتح باب التقدم للعمل كمراقب ومقدر درجات بامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة "عضوية سرى" للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعمل "كمراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات" للعام الدراسى 2019/2018 .
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الشروط والضوابط، التى يجب مراعاتها، على رأسها تحرى الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل".
 
وأوضحت أنه يجب التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لآخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى، وإدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 9 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم.
 
 
 
 
 
 

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