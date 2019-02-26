التعليم تعلن أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس الطلاب المصريين فى الخارج استعدادا لامتحانات الدور الأول للطلاب والتى تنطلق أواخر مارس المقبل.



وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة استعدت لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتى تعقد فى أكثر من 96 سفارة وقنصلية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وتظريفها وسيتم إرسالها إلى القنصليات والسفارات فى الوقت المحدد، إضافة إلى اختيار أعضاء البعثة التى تشرف على بعض أعمال الامتحانات فى عدد من القنصليات.



وأوضحت الوزارة، أنها تتابع كافة الاستعدادات وأيضا انطلاق الامتحانات وتسفير الأسئلة وأوراق الإجابات.



للاطلاع على ارقام جلوس طلاب المصريين بالخارج

