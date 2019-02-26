التصريح بدفن زوجين لقيا مصرعهما فى تسرب غاز داخل منزلهما بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما، بعدما تعرضا للاختناق بسبب تسرب غاز السخان داخل شقتهما بالهرم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها، والتقرير الطبى الخاص بهما.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة زوجين داخل شقتهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب الشقة وزوجته، ولا توجد بهما أي إصابات، وكشفت التحريات تعرضهما للاختناق بسبب تسرب غاز السخان، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.