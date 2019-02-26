التراس: الاتفاق مع الشركات العالمية لدعم المشروعات وتعميق التصنيع المحلى

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال محطات تنقية المياه واستخدامات صناعية حديثة فى مجال تطبيقات الليزر، مشيرا لاهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية، جاء هذا خلال زيارة شركة "نورديك ووتر" السويدية، لبحث التعاون والتصنيع المشترك لمحطات تنقية المياه.

وأضاف "التراس" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة السويدية، لتعزيز التعاون بأسلوب علمى يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف دعم مشروعات التنمية الشاملة وفتح سوق صناعية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط، فيما أشاد مسئولى شركة "نورديك ووتر " بجودة وتميز منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبالمناخ الآمن الجاذب للإستثمارات الذي تشهده مصر حاليا.

كما شهد الفريق عبد المنعم التراس توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سيك "الصينية، لإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية تكنولوجية حديثة فى مجال تطبيقات الليزر، وأعرب "التراس" عن إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا أن التعاون مع الشركة الصينية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوي المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

من جانبه أعرب مسئولى شركة "سيك" عن تقديرهم لهذا التعاون وأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال تطبيقات الليزر، كما تمت الإشادة بالخطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الليزر وعمليات التحول الرقمى، ودورها فى دعم المشروعات التنموية بمصر، مؤكدين على الإسراع بعميلة تنفيذ التعاقد وفقا لأحدث النظم الصناعية العالمية.