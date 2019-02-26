video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التراس: الاتفاق مع الشركات العالمية لدعم المشروعات وتعميق التصنيع المحلى

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:55 م
التراس: الاتفاق مع الشركات العالمية لدعم المشروعات وتعميق التصنيع المحلى الفريق عبد المنعم التراس يشهد توقيع برتوكول مع شركة صينية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال محطات تنقية المياه واستخدامات صناعية حديثة فى مجال تطبيقات الليزر، مشيرا لاهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية، جاء هذا خلال زيارة شركة "نورديك ووتر" السويدية، لبحث التعاون والتصنيع المشترك لمحطات تنقية المياه.

 

وأضاف "التراس" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة السويدية، لتعزيز التعاون بأسلوب علمى يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، بهدف دعم مشروعات التنمية الشاملة وفتح سوق صناعية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط، فيما أشاد مسئولى شركة "نورديك ووتر " بجودة وتميز منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبالمناخ الآمن الجاذب للإستثمارات الذي تشهده مصر حاليا.

 

كما شهد الفريق عبد المنعم التراس توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "سيك "الصينية، لإيجاد حلول علمية وتطبيقات صناعية تكنولوجية حديثة فى مجال تطبيقات الليزر، وأعرب "التراس" عن إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا أن التعاون مع الشركة الصينية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا  وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوي المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

 

من جانبه أعرب مسئولى شركة "سيك" عن تقديرهم لهذا التعاون وأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال تطبيقات الليزر، كما تمت الإشادة بالخطوات التي تتخذها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ومن بينها تطبيقات الليزر وعمليات التحول الرقمى، ودورها فى دعم المشروعات التنموية بمصر، مؤكدين على الإسراع بعميلة تنفيذ التعاقد وفقا لأحدث النظم الصناعية العالمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..الفريق عبد المنعم التراس يكشف انطلاق التحالف المصرى للعمل فى إفريقيا.. رئيس العربية للتصنيع: توجيهات رئاسية لفتح كافة خطوط التعاون مع الشركاء الأفارقة.. ويكشف منهج ومعايير المشروعات الجديدة

العربية للتصنيع تعلن انطلاق تحالف وطنى لدعم التعاون مع الدول الأفريقية

العربية للتصنيع

الهيئة العربية

الفريق التراس

عبد المنعم التراس

شركة سيك




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة