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الإمارات تخصص دعم إضافى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خطة أممية فى اليمن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:16 م
الإمارات تخصص دعم إضافى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خطة أممية فى اليمن وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولى الإماراتية ريم الهاشمى
كتب سمير حسنى
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تخصيص دعم إضافى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة فى اليمن التى أطلقتها الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولى الإماراتية ريم الهاشمى، خلال كلمة باجتماع الدول المانحة بشأن اليمن فى جنيف، إن اليمن لم يشهد أى تقدم ملموس بشأن تنفيذ اتفاق السويد من جانب الحوثيين، معربة عن أملها فى رسم معالم طريق نحو السلام فى اليمن.

وأضافت مندوبة الإمارات، "لا يكفى أن نحلم بالسلام كى ننعم به بل يتطلب السلام عملا دؤوبا، حيث بذلت الإمارات على مدى الأعوام الماضية جهودا كبيرة فى العمل الإنسانى سعيا لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى بالتعاون مع السعودية، وتبرعنا بمبلغ 930 مليون دولار للجهود الإنسانية فى فبراير العام الماضى، ورصد دعم إضافى قيمته 500 مليون دولار لحماية 15 مليون يمنى من المجاعة، فضلا عن تخصيص 70 مليون دولار أخرى لدفع رواتب أكثر من 130 ألف معلم من أجل استمرار تعليم الأطفال اليمنيين.

 


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