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الإعلام الألمانى: قمة شرم الشيخ تطلق عهدا جديدا من التعاون بين العرب وأوروبا

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:11 ص
الإعلام الألمانى: قمة شرم الشيخ تطلق عهدا جديدا من التعاون بين العرب وأوروبا القمة العربية الأوروبية
برلين (أ ش أ)
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أكدت وسائل إعلام ألمانية نجاح القمة العربية الأوروبية الأولى، التى اختتمت أعمالها فى شرم الشيخ أمس، منوهة بأنها ستطلق عهدا جديدا من التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وقالت قناة (NTV) الألمانية إن الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية اتفقا على "تعاون أوثق"، لافتة إلى أن الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الجانبين تُنذر بـ "حقبة جديدة من التعاون والتنسيق".

من جانبها، أوضحت صحيفة "دى فيلت" أن أوروبا مهتمة بالازدهار الاقتصادى فى المنطقة العربية، لافتة إلى تصريح المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنه يجب إيجاد خيارات سياسية لحل العديد من الصراعات فى المنطقة العربية ويجب على أوروبا أن تسهم فى ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين اتفقا على المتابعة والبناء على ما تم الاتفاق عليه من خلال قمم تعقد بشكل منتظم، لافتة إلى أن الاجتماع القادم سيعقد فى بروكسل فى عام 2022.

وقال موقع "شبيجل اون لاين" إن الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية اتفقا على "تعاون أوثق"، وبهذا يبدأ "عهد جديد من التعاون والتنسيق".

وأشارت "دويتش فيلا" إلى أن الدول العربية والأوروبية اتفقت على المزيد من التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة، كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين وإرساء شراكة قوية قائمة على الاستثمار والتنمية المستدامة، والالتزام بتطوير برنامج عمل تعاونى إيجابى فى مجالات التجارة والطاقة، بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة بهدف زيادة الثروة وخفض البطالة.

 


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