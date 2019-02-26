الأوقاف تنفى إهدار 60 مليار جنيه من حصيلة أموالها

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار وزارة الأوقاف لـ60 مليار جنيه من حصيلة أموال الأوقاف، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة عدم إهدارها أية مبالغ مالية سواء تلك الخاصة بالأوقاف أو أيٍ من ممتلكاتها، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذو طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وأنه يتم استغلالها بشكل أمثل وتوجيهها في الأغراض المخصصة لها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وشددت الوزارة على أن هيئة الأوقاف لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، حيث تحقق من خلال الاستثمار في الوقف لديها ريعاً سنويًّا بلغ عام 2018 / 2019م مليار ومائتي مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن مال الوقف يعتبر خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبداً، ولا مجال للتلاعب به خاصة بعد الانتهاء من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، حيث ستتم طباعته خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا، مٌؤكدةً على توجه الوزارة نحو استثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.