الأهالى يلقنون لصا علقة ساخنة لضبطه أثناء سرقة مدرسة بقرية الشموت فى بنها

القليوبية - نيفين طه

لقن أهالى قرية الشموت ببنها لصا، علقة ساخنة، لضبطه أثناء محاولة سرقة حنفيات حريق وصنابير نحاس من داخل مدرسة الشموت الثانوية المشتركة، وتم إبلاغ شرطة النجدة التى تسلمت اللص وأودعته بمركز بنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد حسين جندية مأمور مركز بنها من عمليات النجدة، بقيام "مسعد ع ا" 46 عاما حارس أمن بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، بضبط لص داخل المدرسة .

انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وتبين قيام الأهالى بالإمساك بـ"عمار ع ع" 29 سنة، عامل خردة، حال قيامه بالقفز من داخل سور المدرسة إلى خارجها وبحوزته "5 حنفيات حريق، 4 صنبور حريق نحاس" والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرح بالقدم اليمنى .

بسؤال حارس أمن المدرسة "المبلغ"، قرر أن تلك المضبوطات مستولى عليها من داخل المدرسة، وأنه علم من الأهالى بذلك، تم نقل المتهم لمستشفى بنها العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه ورد التقرير الطبى يفيد بإصابته باشتباه قطع بأوتار القدم اليمنى، وتصرح له بالخروج عقب تلقى الإسعافات اللازمة، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة سرقة المضبوطات من داخل المدرسة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4885 جنح مركز بنها لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.