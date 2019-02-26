الأمن العام يداهم السحر والجمال ويضبط أخطر 4 عناصر إجرامية

كتب ــ محمود عبد الراضى

داهم قطاع الأمن العام عددا من البؤر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، ونجح في ضبط 4 عناصر شديدى الخطورة، وعدد كبير من قضايا المخدرات والأسلحة النارية.

وأسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى"جمعه.س" عاطل، مُقيم بمنطقة جبلية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية بالاتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بمنطقة البرك بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبحوزته "بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار - 150 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة"، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع.

كما وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد قيام " صابر.أ" وشهرته "صابر .ا" عاطل، مُقيم كفر عياد البلد بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية) بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل، أسفرت عن ضبطه أثناء استقلاله سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية بالمدق الترابى الواصل ما بين كفر عياد وعزبة سويد بدائرة مركز أبو حماد وبحوزته (بندقية خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار - 300 جم لمخدر الهيروين - هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع.

وعلى جانب آخر، أكدت المعلومات والتحريات التى قامت بها مجموعة العمل المشتركة، قيام " عماد .أ" عاطل، سبق اتهامه فى "3" قضايا "سرقات"، مُقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، بالاتجار فى المواد المخدرة، وبخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع، متخذاً من مدينة العاشر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة الرويسات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية وبحوزته (بندقية خرطوش، وطلقتين من ذات العيار - 70 جم لمخدر الهيروين-700 جنيه - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وفى ذات السياق، وردت معلومات تفيد قيام "حسام.م " مُقيم الحى 14 دائرة قسم ثان العاشر، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالمنطقة محل سكنه، دائرة قسم ثان العاشر وبحوزته (150 جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.