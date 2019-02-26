اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها نفى الحكومة لـ 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام، وإعلان وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار بداية يوليو، وانقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل.





































