اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها نفى الحكومة لـ 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام، وإعلان وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار بداية يوليو، وانقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل.
الحكومة تنفى 10 شائعات.. لا صحة لما تردد بشأن فرض ضرائب جديدة.. والتعليم تنفى إلغاء إجازة السبت بالمدارس
طبول الحرب بين الهند وباكستان.. غارات جوية هندية تستهدف معاقل المتشددين بالأراضى الباكستانية.. والهجوم يسفر عن مقتل 300 شخص
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