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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:50 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء اعرف كل حاجة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها نفى الحكومة لـ 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام، وإعلان وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة الجديدة فى الأسعار بداية يوليو، وانقطاع المياه عن 30 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات السبت المقبل.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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اسعار الكهرباء

قطع المياه

تاجيل الكاس

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