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اعرف توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار بالجمهورية غدا × 10 معلومات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:02 م
اعرف توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار بالجمهورية غدا × 10 معلومات طقس
كتب محمود راغب
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حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يتوقع أن تستمر على معظم الأنحاء غدا الأربعاء، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد بفرص لسقوط الأمطار قد تمتد للقاهرة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح كما يلى.
 

1- يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة

2- الطقس معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا

3- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

4- توقعات بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

5- هناك توقعات أيضا بفرص لسقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة

6- تنشط الرياح الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء

7- نشاط الرياح ستؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات

9- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة


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