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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:14 م
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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم إعمار للتطوير وداماك

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:01 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم إعمار للتطوير وداماك بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحا عدد 22.49 نقطة ليغلق عند مستوى 2683.74 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 183.7 مليون سهم محققة ما قيمته 333.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3943 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقر سهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم إعمار للتطوير بنسبة 6.78%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 5.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 5.35%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.24%.
 

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