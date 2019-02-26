احتراق جهاز تفتيت الحصوات فى حريق بمستشفى جامعة بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

تمكن الأمن الإدارى بمستشفى جامعة بنى سويف اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع فى جهاز تفتيت حصوات الكلى بالطابق الثالث العلوى دون حدوث إصابات بين الأشخاص.

وتلقى رئيس الجامعة إخطارا من العميد حامد محمد حامد مدير الأمن الإدارى بالجامعة يفيد اشتعال النيران فى جهاز تفتيت الحصوات بحجرة متاخمة لعيادات جراحة المسالك البولية وتمكن افراد الأمن الادارى بالمستشفى من إخماد الحريق الذى أدى إلى حدوث تلفيات بالجهاز.

ومن جانبه أشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إلى أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائى بشكل مفاجيء، موضحا أن الأوضاع داخل المستشفى مستقرة، فضلا عن عدم تأثر منظومة العمل وأداء الخدمة الطبية للمرضى بماحدث، لافتا أنه جارى فحص الجهاز المحترق بمعرفة لجنة فنية لتحديد حجم التلفيات به، موجها الشكر لأفراد الأمن والعاملين ليقظتهم وسيطرتهم على الحريق ومنع امتداده إلى الحجرات المجاورة.