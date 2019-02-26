video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجة نارية فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:32 ص
إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجة نارية فى الإسماعيلية حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق
أصيب 4 اشخاص بإصابات مختلفة وكدمات وجروح وكسور بينهم سيدة نتيجة تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق نمرة 6 دائرة قسم اول الإسماعيلية .
 
 تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد ياسر يس مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة مفاده تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بطريق نمرة 6 دائرة القسم.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى لتلقى العلاج، تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بصحراوى البحيرة

الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

حادث تصادم سيارة

مستشفى الاسماعيلية الجامعى

اصابة 4اشخاص




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة