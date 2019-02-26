إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بدراجة نارية فى الإسماعيلية

أصيب 4 اشخاص بإصابات مختلفة وكدمات وجروح وكسور بينهم سيدة نتيجة تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق نمرة 6 دائرة قسم اول الإسماعيلية .

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد ياسر يس مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة مفاده تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية بطريق نمرة 6 دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى لتلقى العلاج، تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.