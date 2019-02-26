إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها جرعة زائدة من الأدوية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت ربة منزل بالتسمم، إثر تناولها جرعة زائدة من الأدوية العلاجية بالبحيرة، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول "ا .ب.ع" 26 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة وادى النطرون، مصابة إدعاء تسمم نتيجة تناول أقراص غير معلومة، ولا يمكن استجوابها، وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

بسؤال شقيقها ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول شقيقته المذكورة جرعة زائدة من أقراص علاجية لشعورها بحالة إعياء وصداع شديد، مما أدى لإصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.