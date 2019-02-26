إحباط محاولة "فالح" أخطر تجار المخدرات بالخارج ضخ كميات مخدر الآيس بمصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط كمية كبيرة من مخدر الأيس داخل أحد الطرود البريدية، فى إطار الجهود المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لإحكام الحصار على محاولات تهريب المواد المخدرة، وإجهاض مخططات العناصر الخطرة، والأنشطة القائمة على نقل وتهريب، وترويج المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام "فالح.خ "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة وإرسالها داخل الطرود البريدية لـ"سعدية ع.إ ، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى تتولى استلامها وترويجها داخل البلاد.

وأكدت المعلومات والتحريات جلب شحنة من ( مخدر الأيس ) داخل أحد الطرود البريدية مشمولها (ملابس شخصية) والقادمة من إحدى الدول العربية ، وذلك على أحد خطوط الطيران .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية ، تم ضبط الطرد وبتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الأيس وزنت 550 خمسمائة وخمسون جرام) مخفاة داخل طيات الملابس، وتم ضبط المتهمة ، وبمواجهتها إعترفت بما أكدته التحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.