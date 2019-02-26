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أمين عام أوابك: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:33 م
أمين عام أوابك: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة أوبك
كتبت ــ أسماء أمين
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أكد عباس النقى، أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن مصر تمكنت من تنفيذ استراتيجية طموح لجذب الاستثمارات غلى قطاع البترول وزيادة إنتاج البترول والغاز من المشروعات الجديدة، مثمنا الجهود المصرية فى وضع حقل ظهر على الإنتاج فى وقت قياسى، وإنتاج الغاز من عدة حقول كبرى بما حقق مكاسب اقتصادية لمصر تمثلت فى دخولها مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، واستئناف تصدير الغاز للاردن الشقيق لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والتكامل فى مجال الطاقة.

وأوضح أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أن مصر مؤهلة للنجاح فى تنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزا اقليميا لتداول وتجارة الطاقة.

واستعرض أمين عام المنظمة مقومات الدول العربية فى مجال إتاج البترول والغاز، وما تمتلكه من احتياطيات منهما والتى تمثل حصة شديدة الاهمية والتأثير من حجم مقومات صناعة البترول عالميا.


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