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"أميرة": "طليقى الأول أدانى مؤخرى على كمبيالات والتانى سرقه ومنقولاتى وهرب"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:00 ص
"أميرة": "طليقى الأول أدانى مؤخرى على كمبيالات والتانى سرقه ومنقولاتى وهرب" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة "أميرة.ن.أ"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب بنفقة العدة والمتعة، وادعت تعرضها للعنف وتطليقها غيابيا بعدما استولى زوجها الثانى على مؤخرها ومنقولاتها التى مكثت مدة 3 سنوات تحارب فى دعاوى حبس وتبديد للحصول عليهم من زوجها الأول ووالد طفليها.

وأكد "أميره"  السيدة البالغة 36 عام وأم لطفلين :الجهل والفقر دفع ألى بتزويجى من أرمل لتوفير نفقاتى بحجة وصولى لسن 30 دون زواج والذى يعتبر فى عائلتى كارثة، فأنتهت حياتى معه بالفشل.

وتابعت : تعرض للإجهاض مرتين بسبب عنفه ومعاشرته لى بشكل همجى،وتعديه على بالضرب بسبب رغبته فى الإنجاب كونه وصل لسن الأربعين ويحلم بأن يصبح أب  .

وأكملت : حققت له حلم الحصول على طفلين بعد أن  أنجبت توأم ولكن بسبب تفاقم المشاكل بيننا قررت حماتى تطليقي وأصبحت تزن على زوجى من أجل الزواج  مرة أخرى وبالفعل طردنى للشارع وتزوج على منقولاتى.

وأكملت :حصلت على حقوقى على كمبيالات "بالقسط "،وبفضل شقيقي دفعت للزواج  بعد إنتهاء عدتى لرجل أخر متزوج ولديه أطفال،وذهبت لمنزله  أتحمل عبئ الإنفاق عليهم لأكتشف أنه تزوجنى طمعا فى المؤخر ومنقولاتى التى حصلت عليها من زوجى الأول بعد 3 سنوات من المحاكم .

وأكملت :هرب وطلقنى غيابى وعدت للمرة الثانية إلى منزل أهلى مكسورة الخاطر  ليوجهونى بأننى أصبحت عبئ عليهم بعد أن أنجبت طفل جديد من زوجى الأخير وطفلين من زوجى الأول.

وتابعت : أبحث عن حقوقى لأعيش أنا وأولادى مستورين وأقابل من أهلى بالعنف بسبب رفضى العريس الثالث الذى يرغبون بتزويجى له.


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