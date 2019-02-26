أمن الإسكندرية يضبط المتورطين فى سرقة شقة سكنية بالإكراه

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــــن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة هم أحمد م. 29 سنة عامل "جار المجنى عليها"، احمد م. ح- سن 31، مشرف مبيعات، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، والأداة المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.