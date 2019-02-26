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أمن الإسكندرية يضبط المتورطين فى سرقة شقة سكنية بالإكراه

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:06 م
أمن الإسكندرية يضبط المتورطين فى سرقة شقة سكنية بالإكراه سرقة شقة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالإسكندرية بالإكراه، وإعادة المسروقات.
 

البداية تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من جيهان ا. أ- مقيمة بمنطقة ميامى بدائرة القسم.. بأنه حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بطرق الباب، ولدى فتحها فوجئت بقيام ملثمان بدفعها والتعدى عليها بالضرب بمطواه فأحدثا إصابتها بجروح وسحجات متفرقة، واستوليا على مجموعة من" المشغولات الذهبية- جهاز تابلت - هاتف محمول – مبلغ مالى" وقاما بتقييدها وهربا. 

 
أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــــن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة هم  أحمد م. 29 سنة  عامل "جار المجنى عليها"، احمد م. ح- سن 31، مشرف مبيعات، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، والأداة المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 

 


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