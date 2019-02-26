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أكاديمية البحث العلمى: إطلاق حملة قومية لمجابهة أمراض سوء التغذية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:35 م
أكاديمية البحث العلمى: إطلاق حملة قومية لمجابهة أمراض سوء التغذية د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
وائل ربيعى
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عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال اللجنة الوطنية للتغذية ندوة حول سوء التغذية فى مصر، وهى الندوة الأولى في سلسلة ندوات تعتزم الأكاديمية تنظيمها بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI)، حيث تناولت الندوة موضوع الإثبات العلمى للعبء المرضى المزدوج الناتج عن سوء التغذية، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة.

 

وعرض المتحدثون النتائج الأولية عن انتشار أمراض سوء التغذية فى مصر وذلك من خلال واقع بيانات مشروع تكافل وكرامة والمسح الصحي الديمغرافي ومسح الأمن الغذائي للأسرة الريفية، كما عرض المتحدثون البيانات المتوفرة عن حالة التغذية في مصر وتناولوا مشكلة السمنة وتبعاتها الصحية، وتم كذلك استعراض النتائج الأولية لحملة 100 مليون صحة، وانتهت الندوة إلي ضرورة تبنى الأكاديمية من خلال البرنامج القومى للحملات القومية تبنى حملة قومية لمجابهة أمراض سوء التغذية وهى السمنة والتقزم والأنيميا في مصر على أساس علمى.

 

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، إن هذه الندوة تأتى ضمن جهود أكاديمية البحث العلمي للتفاعل مع مشكلات المجتمع الصحية وتحليل الدراسات عن الوضع الصحى للمجتمع المصري من خلال الخبراء المتخصصين ولوضع توصيات تساهم في مساعدة متخذي القرار عند وضع السياسات الصحية، وأن توصيات الندوة ستأخذ بعين الاعتبار، وفى خلال ايام قليلة سُتعلن الأكاديمية عن حملة قومية لمجابهة أمراض سوء التغذية فى مصر وستدعم مشروع متكامل ذو أهداف محددة ومخرجات وتأثير يمكن قياسه على أساس تنافسى وادعو مجتمع البحث العلمى في مصر لإعداد مقترحات لهذا المشروع القومى تمهيدا لفتح باب التقدم.

 

 

 


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