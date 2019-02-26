أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26 - 2 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-2-2018.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية لخدمات النقل، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 819 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 819 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.932 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.63%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.95%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب بقيمة 81.1 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 354 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14886 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 18916 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 10.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.804 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 8.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.94%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 1.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.83%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.99%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.88%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.64%