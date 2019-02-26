أرامكو السعودية تزود مصر بأكثر من 500 ألف برميل نفط شهريا

(رويترز)

قال وزير البترول طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية، على تمديد توريد الخام إلى مصافى التكرير المصرية، لمدة 6 أشهر جديدة، بدءا من يناير الماضى.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة، بدأت توريد الخام للمصافى المصرية، بشكل تجريبى فى نوفمبر وديسمبرمن 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم فى 2018.

وقال الوزير لرويترز: "الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل، شهريا من النفط الخام فى الفترة من يناير، وحتى يونيو المقبل"، ولم يذكر تفاصيل مالية.

كانت السعودية، قد اتفقت فى أبريل 2016 على تزويد مصر بـ700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة، شهريا لمدة 5 سنوات.