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4 أسباب وراء قبول هيئة الرقابة المالية التصالح مع "بلتون"

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:00 ص
4 أسباب وراء قبول هيئة الرقابة المالية التصالح مع "بلتون" الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قبول التصالح مع شركتى بلتون لتداول الأوراق المالية، بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، فى مخالفة طرح شركة ثروة كابيتال، وذلك لـ4 أسباب:

1- تقدم شركة بلتون بطلب تصالح لهيئة الرقابة المالية عن كافة المخالفات المنسوبة إليها وقبول الهيئة للتصالح بعد سداد القيمة المالية وبلغت 16 مليون جنيه.

2- الإعلان الرسمى من قبل شركة بلتون عن ترك الخصومة فى الطعن المقام منها ضد هيئة الرقابة المالية أمام الجهات القضائية المختصة بعد إقرارها بالترك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

3- مذكرة الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغض والمؤرخة فى 28 يناير لعام 2019 والمعدة فى ضوء الشكاوى الواردة إلى الهيئة والثابت بها تنازل الشاكين عن شكواهم.

4- شراء شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نسبة 30% من أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وهو سعر فتح الورقة المالية لجبر الضرر عن المتعاملين.


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اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

بلتون

ثروة كابيتال




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