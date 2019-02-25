4 أسباب وراء قبول هيئة الرقابة المالية التصالح مع "بلتون"

كتب هانى الحوتى

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قبول التصالح مع شركتى بلتون لتداول الأوراق المالية، بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، فى مخالفة طرح شركة ثروة كابيتال، وذلك لـ4 أسباب:

1- تقدم شركة بلتون بطلب تصالح لهيئة الرقابة المالية عن كافة المخالفات المنسوبة إليها وقبول الهيئة للتصالح بعد سداد القيمة المالية وبلغت 16 مليون جنيه.

2- الإعلان الرسمى من قبل شركة بلتون عن ترك الخصومة فى الطعن المقام منها ضد هيئة الرقابة المالية أمام الجهات القضائية المختصة بعد إقرارها بالترك أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

3- مذكرة الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغض والمؤرخة فى 28 يناير لعام 2019 والمعدة فى ضوء الشكاوى الواردة إلى الهيئة والثابت بها تنازل الشاكين عن شكواهم.

4- شراء شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نسبة 30% من أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وهو سعر فتح الورقة المالية لجبر الضرر عن المتعاملين.