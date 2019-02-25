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وكيل صحة الأقصر يكشف تفاصيل خطة شاملة لتطوير مستشفى القرنة المركزي

الإثنين، 25 فبراير 2019 12:00 ص
وكيل صحة الأقصر يكشف تفاصيل خطة شاملة لتطوير مستشفى القرنة المركزي الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن وجود خطة لتطوير العمل داخل مستشفى القرنة المركزى غربي المحافظة، وذلك عبر تقديم أعمال الصيانة والتطوير الشاملة لقسم العناية المركزة والقسم الداخلى وقسم الغسيل الكلوى، وتوفير 4 أجهزة غسيل كلوي جديدة به، بجانب تطوير الجناح السياحى.
 
وأضاف الدكتور السيد عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تطوير المستشفى تشمل أيضاً دعمه بالأطباء وتطوير أقسامه للمساهمة في ضمان تقديمها لأفضل الخدمات الطبية لكافة قرى البر الغربى للأقصر بجانب أهميتها بالوجود في أكبر المناطق الاثرية التى تستقبل آلاف السياح فى كل يوم.
 
وأكد وكيل صحة الأقصر، أنه إلتقي بعدد من قيادات الأحزاب وهم كل من محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، وإمام حباشى رئيس لجنة حزب الوفد بمركز ومدينة القرنة، والاعلامي حجاج سلامة، والراوى أحمد الراوى أمين حزب الشعب الجمهورى بمركز ومدينة القرنة، وبعض ممثلى القطاع المدنى، وأكد لهم أنه تم دعم مسشتفى القرنة بعدد من الكوادر الطبية فى مختلف التخصصات وخاصة فى قسم العناية المركزة، كما أكد علي إنهاء أزمة بمستشفى الأقصر العام بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقرر دعم جهاز التمريض بالمستشفى بدفعة جديدة من خريجى معاهد التمريض.
 
 

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