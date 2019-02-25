وزير الكهرباء يستقبل سفير اليابان لبحث التعاون المشترك

كتبت رحمة رمضان

استقبل صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماساكى نوكى سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة واليابان.

أكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب اليابانى فى مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتى تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد الوزير بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير فى المساهمة فى مشروعات قطاع الكهرباء التى تتمثل فى محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتها مصر فى توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصرى لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى الانتهاء من لثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، مشيراً إلى افتتاح السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمحطات الثلاث، وستلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى فى مصر، خاصةً فى صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

هذا بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء وبحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات

كما اشار إلى استراتيجية القطاع التى تتضمن وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...) .

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، موضحاً أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار،

وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1.5 جيجاوات، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح ، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - IPP- المناقصات التنافسية ـ وتعريفة التغذية FIT)

وفي المستقبل ، ستكون جميع مشروعات القطاع من خلال آلية Auction ، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.

وأعرب شاكر عن إهتمام القطاع بالتعاون مع اليابان فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وما تم التوصل إليه فى تكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية CSP ، وأيضاً تكنولوجيا مشروعات الضخ والتخزين ، وذلك ضمن خطة القطاع لإقامة مشروعات من هذا النوع، مشيراً أنه سيتم تذليل كفاة العقبات لدعم وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وفى نهاية اللقاء أشاد السيد ماساكى نوكى سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة ،

ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.