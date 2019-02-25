وزير الشباب لـ"النواب": لدينا رؤية طموحة لمنافسة العالم رياضيا

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تدعم كافة المشروعات التي من شأنها اكتشاف الموهوبين رياضياً في كافة الألعاب الفردية والرياضية في إطار خطة استراتيجية محددة، وفي مقدمتها المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأوليمبى، مشيراً إلي أنها شهدت مؤخراً ضم ألعاب الأسكواش والسلاح إليها، لاسيما وأن مصر مصنع للاسكواش ونقود العالم كله، وذلك جنباً إلي جنب مع تطوير لوائح عمل الألعاب الفردية.

وأشار صبحي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلي ما حققته مصر بالتتويج بالبطولة الأفريقية للسلاح ناشئين، بالإضافة إلي حصول مصر على الميدالية الذهبية فى منافسات وزن -67 كجم ببطولة مصر الدولية G2 للتايكندو المقامة فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير بالغردقة.

ولفت صبحي، إلي أن مصر لديها رؤية طموحة متوجة بالعمل الدؤوب سعياً لمنافسة العالم بالتخطيط السليم والوصول للقري المحرومة، ويتم التعاون مع وزارة التعليم، مشيراً إلي أن الاهتمام بمراكز الشباب هو اهتماماً بكل المتوسطات الاجتماعية بكافة القري والنجوع في المحافظات المختلفة.

وحول التساؤل النيابي بشأن إمكانية وزارة الشباب والرياضة شراء أراضي لإنشاء مراكز شبابية، علق قائلاً: لا يوجد بند في الموازنة يسمح للوزارة بشراء أراضي، لكن يتم محاولة وضع حلول لزيادة عدد مراكز الشباب أو تطويرها.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لجعل مراكز الشباب "منارة ثقافية"، مستشهداً بتطوير أكثر من 3 آلاف مركز شباب بتكلفة 2 مليار جنيه تكون من خلال 3 مراحل بدأت اعتبارًا من 1 يوليو 2018.

ونوه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تؤكد دعمها للشركات العاملة في شأن الاستثمار الرياضى.

وفيما يخص مساحات مراكز الشباب واشتراطات الـ 1500متر للموافقة علي البناء، قال الوزير" سنتغلب علي هذه الإشكالية وسيتم تعديل القرار الخاص بذلك، خصوصاً وأن مركز الشباب ليس للرياضة فقط، ولكن هو مركز خدمة مجتمع ومن ثم سيتم التساهل فى هذا الأمر".

وأكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من جميع مراكز الشباب التى تم البدء بها ولم تستكمل فى 31 أبريل المقبل بعد التعرف على مشاكلها والتى كان يفترض الانتهاء منها 31 ديسمبر الماضي بالرغم من تنفيذ الحكومة إلتزامتها للشركات المنفذة.

وفي سياق متصل، أشار وزير الشباب والرياضة، إلي اهتمام الوزارة بنوادى العلوم، والدفع بالصناعات اليديوية مشيراً إلى المعرض الثابت المقام بنادي شباب الجزيرة، بالإضافة إلى الدورى الثقافي بمراكز الشباب.