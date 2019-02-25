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وزير الزراعة: زيادة صادرات مصر من البطاطس لـ 130 ألف طن

الإثنين، 25 فبراير 2019 06:25 م
وزير الزراعة: زيادة صادرات مصر من البطاطس لـ 130 ألف طن بطاطس أرشيفية
كتب عز النوبى
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تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول تصدير البطاطس خلال شهر يناير الماضى.

وقال أبوستيت  فى بيان له مساء اليوم أن صادرات مصر من البطاطس خلال يناير 2019 بلغت 130 الف طن بزيادة قدرها 30 ألف طن ، عن نفس الفترة من الماضى، مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية وثقة العالم فيها ويبشر بطفرة كبيرة في التصدير خلال العام تنعكس بالإيجاب على الناتج القومي المصرى

وأضاف أبوستيت، أنه تم إستيراد احتياجاتنا من تقاوي البطاطس لزراعة العروة الحالية بجمالي 112 الف طن من أجود انواع التقاوي والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة لديها  برنامج وطنى لإنتاج تقاوي الخضر يتم تنفيذه حاليا من خلال المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية

 


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تصدير البطاطس

تقاوى الخضر

بطاطس




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