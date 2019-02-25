وزير الخارجية: نجاح القمة العربية الأوربية فى شرم الشيخ رد كاف على أردوغان.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

تعليقاً على الإساءات التى تتعرض لها مصر من تركيا على لسان رجب طيب أردوغان، قال سامح شكرى ، وزير الخارجية :"لن ننزلق إلى هذا المستوى، فهو مستوى أبتعد عن أنى أوصفه .

وأضاف شكرى ، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصرى، خلال بث مشترك، لقنوات الحياة وON E و DMCو CBC ،، ما نشهده فى اليومين الماضيين بشرم الشيخ رد كاف وهو الدافع لما صدر، لأن هذا الجمع يتواجد فى مصر، ليس سهلاً أن يتكرر فى موقع أخر" ، مضيفا أن مصر لا تسعى لإقرار موقعها أو قدرتها أو قدرات شعبها، ولكنها تتحدث عن نفسها، والمؤتمر يتحدث عن ما هى مصر وقيادتها، والاهتمام من قبل الأشقاء والشركاء الأوروبيين أن يحضروا بمستوى عالى رد كاف.

وأوضح شكرى ، أن رد وزارة الخارجية، يكون فى كل حالة على حدا، فكان هناك مناسبات سابقة لها ردود من خلال تصريحات أو بيانات، أو من قبل عدم الرد والذى أحياناً يكون أقوى ، مشيرا الى أن العلاقة بين الدول تختلف عن العلاقة بين الأشخاص، فالعلاقات ممتدة بين الدول وتتغير وفقاً للسياسات والأهداف، وبالنسبة لمصر، إذا ما كانت الدولة الأخرى تنتهج ساسة تتفق مع مقررات الشرعية الدولية والمبادئ الراسخة فى العلاقات الدولية من عدم التدخل فى الشئون الداخلية، والاحترام المتبادل وعدم الإساءة، فهذه السياسة التى تنتهجها مصر، مضيفا مصر تسعى للتعاون والمصالح المشتركة وتبتعد عن المؤامرة والتدخل فى شئون الاخرين، ومبنية ومتسقة مع حضارتنا وديننا، وهو ما يدعه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وذكر وزير الخارجية، أن القمة العربية الأوروبية ، أعادت وضع القضية الفلسطينية على طاولة المناقشات الدولية، مضيفاً أن مصر تسعى دائماً لاستقرار سوريا.