وزير التعليم يقرر فتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ولمتعددى الإعاقة

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار رقم 20 لسنة 2019 الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة ونظام القبول بها.

جاء ذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالطلاب ذوي الإعاقة ولأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع مدرسة بيركنز الأمريكية ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم فتح أول فصل لمزدوجي ومتعددي الإعاقة بمدرسة النور بحمامات القبة وجاري استكمال المرحلة الأولي من المشروع، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن نظام القبول يتم علي مرحلتين، المرحلة الأولي منها أن يكون السن في أول أكتوبر ست سنوات ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة ١٤ عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيه المستويات التأهيلية داخل هذه المرحلة ، مشيرة الى أن المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز المرحلة الأولي ويبدأ سن القبول بها من 14 إلى 21 عامًا كحد أقصى للسن ولا يشترط القبول بالمرحلتين المربع السكني.

من جانبها قالت إنجي مشهور، مستشار الوزير للتربية الخاصة، إن هذه الفصول تهدف إلى تأهيل وتعليم الأطفال مزدوجي ومتعددي الإعاقة بما يتوافق مع قدراتهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع وبث الثقة في نفوس الطلاب ومساعدتهم علي تقبل الذات والأخر.

وأوضحت مشهور ، أن فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة ستعمل على التقليل من أثر ضغط الإحساس بالإعاقة، وبث الثقة في نفوس الطلاب وتزويدهم بالخبرات المعرفية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع وإكسابهم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.