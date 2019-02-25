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الإثنين، 25 فبراير 2019 04:04 م
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وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

الإثنين، 25 فبراير 2019 03:05 م
وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ جانب من الجولة التفقدية
كتب وائل ربيعى
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الإثنين الموافق 25 فبراير الجارى إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بمرافقة عدد من المسئولينعن مشروع تنفيذ منشآت ومرافق الجامعة.

شملت جولة الوزير تفقد موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسى، والمكتبة، والكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، والملاعب وغيرها من مرافق الجامعة.

وأشاد الوزير خلال الجولة بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا لأفضل المواصفات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التى تسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا تكرار زيارته للجامعة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ منشآت الجامعة، التى تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هى: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ كليات (الألسن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) بالإضافة إلى فندق تعليمى، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.

 

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