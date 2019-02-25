وزير الاتصالات يشهد مذكرتى تفاهم بين WE وإريكسون العالمية

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيفا اندريه نائب رئيس شركة اريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا للخدمات المدارة والذكاء الاصطناعى، على هامش المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة.

كما التقى الوزير المهندس سامح شكري مدير شركة اريكسون في مصر، تناول اللقاء مناقشة خطة شركة إريكسون العالمية لتدشين مركز للخدمات الرقمية في مصر لخدمة عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يساعد على دعم مبادرات التحول الرقمي في المنطقة من خلال الخبرات المصرية والتي سوف تقوم بتطبيق أحدث التكنولوجيا مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال منصات وخدمات شركة اريكسون الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز المعاملات بين مقدمى الخدمات والعملاء خلال عمليات الأتمتة للوصول إلى مستويات جديدة تعزز من إمكانية البرمجة والقدرة على الوصول والمرونة.

حضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، و مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ايندرنيال داس رئيس الخدمات الرقمية في شركة اريكسون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال اللقاء شهد الدكتور عمرو طلعت و إيفا اندريه؛ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة أريكسون العالمية لتطوير الشبكة الرئيسية السحابية للشركة المصرية للاتصالات لتصبح جاهزة لتقديم خدمات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن يسفر إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس عن توفير خدمات تكنولوجية جديدة تتعلق بإنترنت الأشياء للأفراد والمؤسسات. وباستخدام الحلول المقدمة من إريكسون ستكون الشركة المصرية للاتصالات قادرة على توسيع نطاق الشبكة لخدمات مختلفة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة للسوق بما يمكنها من الاستجابة للتغير السريع في احتياجات العميل والمؤسسات.

كما شهد الوزير وإيفا اندريه توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتشغيل خدمات الاتصالات السحابية بهدف تشغيل بيئة اتصالات سحابية على نحو أكثر ذكاء وكفاءة بما يساعد على التشغيل الآلي (الأتمتة) والتنسيق السحابي خاصة مع إدخال التكنولوجيا السحابية في الجيل الخامس؛ حيث يوفر الذكاء الاصطناعي طريقة فعالة لتصور التكنولوجيا السحابية مع القدرة على مراقبة الحركة الداخلية بين طبقات وظائف الشبكة الافتراضية (NFVI)، بالإضافة إلى توفير طريقة سريعة لتحديد الأعطال وتقديم الاقتراحات العملية للحل.

وقع على مذكرتي التفاهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، و ماتياس يوهانسون نائب رئيس شركة أريكسون لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة قال المهندس عادل حامد" نحن حريصون على تحقيق الريادة في المنطقة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث أنه يمهد الطريق لتطبيق التقنيات الجديدة في جميع أسواقنا." وأضاف أن الشراكة مع إريسكون تُمكّننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز الفعالية التشغيلية وتجربة العملاء. "

وقالت إيفا اندريه "إن هذه التجربة الناجحة تمكن المشغلين من نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع. وباستخدام تقنية إريكسون، فإن المشغلين كالمصرية للاتصالات، قادرون على بناء شبكات ذات مستوى قياسي عالمي، والإسراع في إدخال خدمات جديدة. "