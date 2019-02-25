video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال مشاركته في MWC

وزير الاتصالات يشهد مذكرة تفاهم بين WE و هواوى العالمية فى مجال الحوسبة السحابية

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:54 م
وزير الاتصالات يشهد مذكرة تفاهم بين WE و هواوى العالمية فى مجال الحوسبة السحابية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
برشلونة هبة السيد
إضافة تعليق

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية؛ بهدف تحقيق شراكة استراتيجية بين الشركتين في مجال الحوسبة السحابية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة هواوي العالمية بإنشاء الحوسبة السحابية الخاصة بها من خلال مركز بيانات الشركة المصرية للاتصالات لتكون أول حوسبة سحابية في أفريقيا والشرق الأوسط تقيمه الشركة العالمية في مصر.

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات وطفرة على طريق التحول الرقمي، والشركة تسعى دائماً للتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل هواوي للمساهمة في التنمية الوطنية والإقليمية مع خلق مصادر دخل جديدة للشركة، ونتطلع لتقديم وتطوير خدمات مبتكرة مثل خدمات إنترنت الأشياء والخدمات السحابية لنطاق واسع من العملاء."

ولا تشمل الخدمات السحابية الخدمات الحكومية، وتشمل خدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث توفر إمكانية تخزين الداتا وبما يساعد على رفع كفاءة العمل داخل الشركات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لمواكبة التطور التكنولوجي عن طريق إنشاء منصة سحابية قادرة على تلبية احتياجات جميع عملائها من شركات والجهات الحكومية على الوجه الأمثل، وفي إطار السعي نحو المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بما فيها تحول مصر إلى ممر ومركز رقمي إقليمي.

وقع على مذكرة التفاهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، و إريك ليو نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا.

وعلى صعيد متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع مارك شومان نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجيز العالمية، و إريك ليو نائب رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، و فينسنت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وذلك لمناقشة إمكانية التوسع في أعمال الشركة العالمية في مصر من خلال انشاء مركز للشركة لتطوير البرمجيات.

وشهد اللقاء بحث إمكانية التعاون مع الشركة العالمية في توفير البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية لعدد 4 آلاف متدرب بشكل سنوي.

حضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، وعدد من قيادات الشركة المصرية للاتصالات.

هذا ومن المقرر ان يعقد اليوم الدكتور عمرو طلعت عدد من الاجتماعات مع عدد من مسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

WhatsApp Image 2019-02-25 at 1.23.22 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-02-25 at 1.23.21 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-02-25 at 1.23.21 PM (1)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمرو طلعت يلتقى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

المعرض العالمى للهواتف

MWC

وزير الاتصالات

هواوى

أخبار الاقتصاد




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة