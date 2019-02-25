video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى

وزير الإسكان يلتقى أعضاء لجنة إسكان البرلمان والمطورين العقاريين

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:24 ص
وزير الإسكان يلتقى أعضاء لجنة إسكان البرلمان والمطورين العقاريين عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، بحضور قيادات الوزارة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، وعدد من المطورين العقاريين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشترى – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.

 

وخلال الاجتماع، ناقش وزير الإسكان البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمطورين العقاريين، مطالباً الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها فى اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

 

DF87273B-B40F-43FC-8D12-CA642F0DF14A
 

 

E69421E6-D682-412B-81B5-FBE659ED55B5
 

 

10336C0F-C684-4007-9555-FE546568BCC6
 

 

E5C1DEDA-AB12-48AD-B1C9-3230DA9C4E65
 

 

434550DB-596E-46F8-8262-120C6D465BB6
 

 


إضافة تعليق

وزاره الاسكان

عاصم الجزار

لجنه الاسكان بالبرلمان




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة