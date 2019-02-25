وزير الأوقاف وخالد الجندى والجفرى يحاضرون بأكاديمية الدعاة

كتب - إسماعيل رفعت

يحاضر عدد من العلماء بالأكاديمية العالملية لتدريب الدعاة باللغات والتابعة لوزارة الأوقاف، بداية من اليوم الاثنين، وعلى مدار الأسبوع بمقرها بمدينة 6 أكتوبر.

ويضم جدول محاضرات أكاديمية الدعاة العالمية للغات، محاضرة للشيخ الحبيب على الجفرى، حول البناء الفكرى والروحى للأئمة والدعاة، ومحاضرة للشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن كتاب الكليات الست.

كما يحاضر الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق عن وسائل تطبيقية لعمل الداعية والإعلام، ومحاضرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن معركة البقاء وتحديات البناء.