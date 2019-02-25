وزير الأوقاف: إطلاق خطبة الجمعة بـ 5 لغات أسبوعيا ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه فى ضوء الواجب الشرعى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، فقد قررت وزارة الأوقاف المصرية نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن خمس لغات.

قال الوزير، فى بيان له إن هذه الخطوة تأتى فى ضوء الإيمان بأن الدين الإسلامى هو دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.

وأوضح الوزير، أنه سيتم نشر الخطبة مكتوبة ومسموعة ومرئية ( بالصوت والصورة ) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا.

وأضاف الوزير، أنه سيتم نشر الخطبة مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة ، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف بلغاته المختلفة ، وقناة الوزارة على اليوتيوب ، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف ، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد المينا بمدينة الغردقة.