وزيرة الهجرة تهنئ رامى مالك أول مصرى يحصل على جائزة الأوسكار

كتب محمود راغب

ه‍نأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النجم العالمى رامى مالك؛ لفوزه بجائزة الأوسكار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

وأشادت وزيرة الهجرة بتصريحات مالك، التى افتخر فيها بأنه من أصول مصرية، وأنه من الجيل الأول من المصريين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى كلمة له بعد تسلمه الجائزة، عبّر مالك عن امتنانه لكل من آمنوا بموهبته وساندوه إلى أن حقق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه اللحظة من أثمن اللحظات التي ستظل محفورة فى ذاكرته طيلة حياته.

وأكدت وزيرة الهجرة على قدرة المصريين بالخارج على تحقيق الإنجازات فى أى من المجالات المختلفة، ودائما ما يمثلون مصدر فخر وعزة لكل ما هو مصرى، كما أننا ننتظر منهم الكثير من النجاحات.