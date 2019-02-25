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وزيرة الصحة: حملة "الديدان المعوية" بالمدارس حققت 102% من المستهدف فى 16 محافظة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:45 ص
وزيرة الصحة: حملة "الديدان المعوية" بالمدارس حققت 102% من المستهدف فى 16 محافظة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان، تحقيق الحملة القومية لتجريع طلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية، 102% من المستهدف لها، فى 16 محافظة بمرحلتها الأولى.
 
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة كانت تستهدف فى محافظات المرحلة الأولى الـ16،  8 مليون و475 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، حيث تم تطعيم 8 مليون و742 ألفاً حتى الآن، مشيرة إلى أن أعلى محافظة حققت أعلى من المستهدف هى الدقهلية بنسبة تخطت 104%،وأقل محافظات في معدلات التطعيم حققت 99.8% من المستهدف هى محافظتى جنوب سيناء، وبورسعيد.
 
من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم  800 ألف طالب في محافظة القاهرة، وتطعيم  670 ألفاً في الغربية، و882 ألفاً فى الشرقية، وقرابة 85 ألف طالب فى الدقهلية، و 880 ألف طالب فى البحيرة، و200 ألف طالب فى دمياط، ونحو 89 ألف فى بورسعيد، وقرابة 700 ألف فى الإسكندرية، و80 ألف فى مطروح.
 
وأضاف" مجاهد" أنه تم تطعيم  مليون و290 ألفاً فى محافظة الجيزة، و468 ألف فى الفيوم، و736 ألف فى المنيا، و620 ألف بأسيوط، و36 ألفاً على الوادى الجديد، و419 ألفاً فى قنا، و20 ألف فى جنوب سيناء.
 
من جانبها أشارت الدكتورة آيات حجاج، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة إلى أن المرحلة الثانية من "الحملة" ستنطلق خلال الفترة من 19 مارس حتى 28 مارس المقبلين فى 11 محافظة، وهم القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.
 
وأكدت على حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع المواطنين.
 
 

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