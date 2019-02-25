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وزيرة السياحة تلتقى السفير الأوكرانى لبحث سبل التعاون .. صور

الإثنين، 25 فبراير 2019 05:38 م
وزيرة السياحة تلتقى السفير الأوكرانى لبحث سبل التعاون .. صور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت - آمال رسلان
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التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، هينادى لاتى سفير دولة أوكرانيا لدى مصر وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين فى مجال السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوكرانية.
 
بدأت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكراني، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة.
 
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية السوق الأوكرانية باعتبارها أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث حققت أعلى معدلات للحركة وجاءت في المرتبة الثانية في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر في عام ٢٠١٨.
 
 
وتطرقت الوزيرة للحديث عن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى يتضمن استهداف أسواق سياحية جديدة تعمل الوزارة من خلالها على تنويع مصادر السائحين الوافدين الي مصر بجانب الأسواق التقليدية.
 
ومن جانبه أشار السفير الأوكرانى إلى اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، لافتا إلى أن الشعب الأوكرانى يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الحضارة المصرية والاستمتاع بالأنماط السياحية المصرية المختلفة.
 
 
وتحدث السفير عن اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى الذى عقد في العاصمة الأوكرانية "كييف" في نوفمبر الماضى، وتم خلاله توقيع بروتوكول يتضمن جزءا يتعلق بالتعاون فى مجال السياحة ودعوة وفود من الشركات المصرية للمشاركة فى المعارض الأوكرانية التي يعقد أحدهما في مارس، والآخر في أكتوبر، وذلك للترويج لمصر واستعراض الإمكانيات السياحية للمدن المصرية.
 
 
وأوضح السفير أن هناك 110 رحلة طيران بين المدن الأوكرانية والمصرية، لافتا إلى أن هناك رحلة سيتم اطلاقها قريبا من أوكرانيا إلى مدينة العالمين الجديدة.
 
وفى نهاية اللقاء قدم السفير دعوة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لزيارة أوكرانيا لتبادل المعلومات ومناقشة سبل التعاون الثنائى بين الجانبين والترويج للسياحة المصرية، ومن جانبها رحبت الوزيرة بهذه الدعوة.
 
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