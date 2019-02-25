وزارة التخطيط تشارك فى ورشة عمل حول ميثاق المواطن بالهند

كتب – محمد طنطاوى

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري في ورشة عمل تنظمها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن، وذلك في إطار الحرص علي الاطلاع علي التجارب الدولية المختلفة في مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

تناقش الورشة علي مدار أيام انعقادها مبادئ ميثاق المواطن، والتي تشمل الجودة وتحسين نوعية الخدمات وتطبيق مبادئ الجودة، ومعايير تقديم الخدمة العامة (المهنية – الكفاءة – الانتاجية – الشفافية)، مسئولية الأفراد والمؤسسات والموظفين، بالإضافة إلي شفافية القوانين والإجراءات والبرامج وآلية التظلم، وتعزيز استجابة مقدمي الخدمات العامة لملاحظات المواطنين، فضلا عن تفاصيل آلية الشكاوي والتظلمات وإتاحتها، كما تتضمن أجندة الزيارة لقاءات مع كبار المسئولين في دائرة الإصلاح الإداري، واجتماعات مع ممثلي حكومة دلهي وأعضاء الحزب الحاكم ممن قاموا بدعم وتنفيذ أنشطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري والحوكمة.