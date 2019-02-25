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والدة طفل عقره كلب وشوه وجهه بمصر القديمة: "منهم لله بتوع حقوق الحيوان"

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:51 م
والدة طفل عقره كلب وشوه وجهه بمصر القديمة: "منهم لله بتوع حقوق الحيوان" صورة الطفل ضحية اعتداء كلب ضال بمصر القديمة
كتب كريم صبحى
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قالت ميرفت والدة الطفل محمود، الذى انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، إن ابنها عقره كلب ضال وليس كلب حراسة.

 

وأضافت والدة الطفل محمود لـ"اليوم السابع"، أن ابنها عقره أحد الكلاب الضالة بمنطقة مصر القديمة وأصيب فى وجهه. وأشارت إلى إنها كانت تسير فى أحد الشوارع فى طريقها إلى السوق بمنطقة عين الصيرة، وعقب انتهائها من شراء بعض مستلزمات البيت، كانت ممسكة بيد ابنها وفوجئت بكلب يسير فى الشارع ويقفز فى الهواء، ثم هبش ابنى وسط صراخى ثم فر، وظننت أن الأمر بسيط فى البداية ثم وجدت أحمد يمسك وجهه بيده وينزف دماء، مشيرة إلى أن الكلب قطع وجه ابنها، بعدما عقره فى وجهه، فأسرعت إلى المستشفى التى أخبرتنى بأن حالة ابنى خطيرة.

وناشدت والدة الطفل بأن ابنها يحتاج إلى تكاليف باهظة لإجراء عمليات حيث يحتاج إلى 10 عمليات ورددت قائلة: "منهم لله بتوع حقوق الحيوان هما السبب فى عدم التخلص من الكلاب الضالة".

 


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