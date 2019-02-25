video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 فبراير 2019 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات والحد من الحوادث

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:16 ص
نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات والحد من الحوادث حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى، لمتابعة سير النقل، مع تأمين الطريق، من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن، لنشر أقوال أمنية، لملاحظة الحالة، والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات إرتياد الطرق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات بشارع جامعة الدول منعا للزحام

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مجلس الوزراء

سير النقل

اداب المرور

اخبار مصر

قائدى السيارات

خدمات مرورية

حملات مرورية

الطريق الدائرى




لا تفوتك
مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

مدرب بترو أتلتيكو: أشعر بالمرارة لضياع الفوز أمام الزمالك

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

التعليم تؤكد لا تغيير فى امتحانات أولى ثانوى لأبنائنا فى الخارج هذا العام

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

المخرجة اللبنانية نادين لبكى على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

ننشر كراسة شروط سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة .. والمتر بـ 6800 جنيه

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

"متصدر لا تكلمني".. ليفربول ينتزع صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي بتعادل سلبي ضد مان يونايتد.. محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف ضد "الشياطين الحمر".. ولعنة الإصابات تخطف الأضواء في قمة "أولد ترافورد"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

تيريزا ماى : قمة شرم الشيخ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول "البريكست"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة