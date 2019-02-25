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نشاط مكثف لخادم الحرمين الشريفين على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:38 م
نشاط مكثف لخادم الحرمين الشريفين على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ الملك سلمان بن عبدالعزيز
(أ ش أ)
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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى على هامش القمة العربية الأوروبية، مساء أمس، العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، ومستجدّات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وذكرت السفارة السعودية بالقاهرة ـ فى بيان لها اليوم ـ أن خادم الحرمين الشريفين، بحث مع رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، فى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية مساء أمس، فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وبحث خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما بحث الملك سلمان، مساء أمس، مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، مجالات التعاون الثنائى بين البلدين.

حضر اللقاءات من الجانب السعودى كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

 


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