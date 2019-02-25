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الإثنين، 25 فبراير 2019 08:40 ص
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ناخبو أوكيناوا اليابانية يرفضون نقل قاعدة عسكرية أمريكية داخل الجزيرة

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:19 ص
ناخبو أوكيناوا اليابانية يرفضون نقل قاعدة عسكرية أمريكية داخل الجزيرة استقتاء اليابان
أ ش أ
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أظهرت نتائج الاستفتاء الذى جرى فى جزيرة "أوكيناوا" اليابانية رفض الناخبين لنقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى منطقة أخرى داخل الجزيرة الواقعة جنوب غرب البلاد.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أن 72% من الناخبين صوتوا ضد نقل قاعدة "فوتينما" الجوية من موقعها الحالى بمدينة "جينوان" المكتظة بالسكان إلى منطقة "هينوكو" الساحلية بمدينة "ناجو"، وذلك مقابل تأييد 19% فقط لنقلها فى حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 52%.
بدوره، قال حاكم أوكيناوا دينى تاماكى إنه يجب احترام نتائج الاستفتاء . معربا عن أمله فى تسليم نتائجه إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
يذكر أن الحكومة المركزية في اليابان تقول إن نقل القاعدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر التي تشكلها القاعدة الجوية، إلا أن حكومة أوكيناوا تعارض الخطة وترغب في نقلها بشكل كامل إلى خارج الجزيرة حيث إن أوكيناوا تستضيف وحدها نحو 70 في المائة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.


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