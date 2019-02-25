نائب محافظ الإسكندرية: التنسيق مع الجهات المختصة لمواجهة تراكم مياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا، مع مسئولى شركة الصرف الصحى والتنفيذيين بالمحافظة، لمناقشة ما يتم تنفيذه بجميع أحياء المحافظة من استعدادات وتوضيح كافة الإجراءات التى اتخذتها الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لمواجهة تراكم مياه الأمطار خلال النوات القادمة، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى، السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية

وخلال الاجتماع تم استعراض جميع المناطق التى تحدث بها مشكلات تجمعات لمياه الأمطار بنطاق أحياء المحافظة المختلفة والحلول المقترحة الهندسية لها، والتى كانت أهمها إنشاء بيارات وشنايش للأمطار لصرف المياه بها، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن غير المخدومة بشبكة الصرف الصحى، فضلا عن رفع الردم الموجود على جانبى الطريق باستمرار منعا لانسداد الشنايش، وإصلاح جميع العيوب الموجودة بالطرق وعيوب الأسفلت ورفع كفاءته.