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نائب الرئيس الأمريكي لزعيم المعارضة الفنزويلي: نحن معك

الإثنين، 25 فبراير 2019 08:11 م
نائب الرئيس الأمريكي لزعيم المعارضة الفنزويلي: نحن معك مايك بنس
بوجوتا (أ ش أ)
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أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الاثنين، تأييد الرئيس دونالد ترامب الكامل لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن بنس التقى جوايدو في بوجوتا خلال اجتماع "مجموعة ليما" ونقل رسالة إليه من الرئيس الأمريكي مفادها "نحن معك مئة بالمئة".

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة حكام ولايات في فنزويلا لوقوفهم إلى جانب النظام غير الشرعي الذي يرأسه مادورو، ولمنعهم دخول المساعدات الإنسانية الملحة إلى فنزويلا، ولضلوعهم في عمليات فساد.

 

 


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مايك بنس

فنزويلا

كراكاس

جوايدو




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