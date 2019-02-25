ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط – فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 946 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48092 طن من البضائع العامة منها عدد 119 سيارة نقل محملة بـ5406 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108909 طن بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14214 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 17500 طن يوريا و4580 طن كوارتز.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 996 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 343 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1194 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20769 طن حديد و 7500 طن خردة و 15000 طن قمح و 613 طن خشب و3050 طن عدس و1500 طن فول .