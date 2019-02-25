موسكو وواشنطن مستعدتان لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان دون إلغائها

موسكو (أ ش أ)

أعلن مدير القسم الآسيوى الثانى بوزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، استعداد بلاده والولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن حركة طالبان، مؤكدا أنه لا حديث عن إلغاء العقوبات تماما.

وقال كابولوف - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين "إذا تحدثنا بجدية عن أهمية الإسهام فى الدفع بعملية المصالحة الوطنية الأفغانية، فإنه يتعين أن تتصالح طالبان مع بقية الأفغان"، مضيفا :" لذلك عليهم أن يلتقوا لإجراء المحادثات"، ومشيرا إلى وجود أن فريق تفاوضى لدى طالبان.

كما أوضح كابولوف أن العقوبات على طالبان فُرضت من قبل مجلس الأمن الدولى، وأن الولايات المتحدة تعتقد مثل روسيا أن الوقت قد حان للعمل على هذه العقوبات، وتابع قائلا :" يجب مناقشة هذا الموضوع فى إطار قواعد وميثاق الأمم المتحدة ومع الشركاء الدوليين".