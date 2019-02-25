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مواطنان يتهمان شقيقهما بقتل أخيهم الرابع لخلافات مالية فى المنوفية

الإثنين، 25 فبراير 2019 07:32 م
مواطنان يتهمان شقيقهما بقتل أخيهم الرابع لخلافات مالية فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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اتهم مواطنان شقيقا لهما بقتل أخيهم الرابع لخلافات مالية بقرية تم خنان التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بعثور مركز شرطة قويسنا على جثة لشخص داخل مسكنة بقرية أم خنان التابعة للمركز.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان، وتبين أن الجثة لـ"ياسين ح ع " 18 سنة، عامل، وتلاحظ عدم وجود أى كسر فى الأبواب أو النوافذ، وتبين العثور على الجثة مسجاة على الفراش بحجرة النوم وبها العديد من الإصابات بالرأس .

 

وبسؤال شقيقا المتوفى " السيد" 31 سنة، عامل و " اسماء " 25 سنه ربة منزل، اتهما شقيقهما "أسامة " 20 سنة، عامل ومقيم بذات المنزل، بقتل المجنى عليه لخلافات مالية بينهما واكدت الثانية اقرارة لها هاتفيا بارتكاب الواقعة حال تواجدة والمجنى عليه بمفردهما،لذات الخلافات.

 

تم تحرير المحضر رقم 5266 جنح مركز قويسنا وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

   


 


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